sexta, 05 de dezembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

05 Dez 2025 - 08h48Por Jéssica C.R.
A Senhora: Aparecida Rosaria Caseri

Faleceu dia 04/12/25 às 06;00 horas em Ribeirão Preto com 66 anos de idade.

Deixa os filhos: Elaine, Everton, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 04/12/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 07/12/1958.

 

O Senhor: Osvaldo Celenza

Faleceu dia 03/12/25 às 20:15 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Angelina Edna Costa Celenza e os filhos: Marcelo Celenza c/c Maria da Penha, Maurício Celenza c/c Eliana, Leandro Celenza c/c Veridiana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/12/2025 às 14:30 horas, direto para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo .                                 

Data de nascimento: 16/09/1942.

 

O Senhor: José Tadeu Flocco

Faleceu dia 03/12/25 às 10:10 horas em Tatuí com 75 anos de idade.

Deixa os filhos: Silvia Regina Flocco c/c Ivan Paich, Renata Maria F. Sorregotti c/c Humberto Sorregotti, Talita Flocco, Josilmar G. Silvério, Fábio Flocco, Adriana Camargo Flocco, Andréia C. Flocco, solteiros, Fernanda C. Flocco, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 04/12/25 às 10:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 19/12/1949.

