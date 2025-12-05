A Senhora: Aparecida Rosaria Caseri
Faleceu dia 04/12/25 às 06;00 horas em Ribeirão Preto com 66 anos de idade.
Deixa os filhos: Elaine, Everton, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Matão.
O sepultamento deu-se no dia 04/12/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 07/12/1958.
O Senhor: Osvaldo Celenza
Faleceu dia 03/12/25 às 20:15 horas em São Carlos com 83 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Angelina Edna Costa Celenza e os filhos: Marcelo Celenza c/c Maria da Penha, Maurício Celenza c/c Eliana, Leandro Celenza c/c Veridiana, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 04/12/2025 às 14:30 horas, direto para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo .
Data de nascimento: 16/09/1942.
O Senhor: José Tadeu Flocco
Faleceu dia 03/12/25 às 10:10 horas em Tatuí com 75 anos de idade.
Deixa os filhos: Silvia Regina Flocco c/c Ivan Paich, Renata Maria F. Sorregotti c/c Humberto Sorregotti, Talita Flocco, Josilmar G. Silvério, Fábio Flocco, Adriana Camargo Flocco, Andréia C. Flocco, solteiros, Fernanda C. Flocco, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dourado.
O sepultamento deu-se no dia 04/12/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 19/12/1949.