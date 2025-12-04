(16) 99963-6036
O Senhor: José Tadeu Flocco

Faleceu dia 03/12/25 às 10:10 horas em Tatuí com 75 anos de idade.

Deixa os filhos: Silvia Regina Flocco c/c Ivan Paich, Renata Maria F. Sorregotti c/c Humberto Sorregotti, Talita Flocco, Josilmar G. Silvério, Fábio Flocco, Adriana Camargo Flocco, Andréia C. Flocco, solteiros, Fernanda C. Flocco, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 04/12/25 às 10:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 19/12/1949.

 

O Senhor: Luiz Fernando Otrente

Faleceu dia 03/12/25 às 08:00 horas em Matão com 38 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Samanta Sofia dos Santos Otrente e o filho: Alexandre, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/12/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 03/02/1987.

 

A Senhora: Maria Aparecida Tavares Fernandes

Faleceu dia 02/12/25 às 20:24 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Manoel Fernandes e deixa irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/12/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/01/1938.

 

O Senhor: Santo Rios Brondino

Faleceu dia 02/12/25 às 15:20 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida Nelza Brondino e os filhos: José e Elizabete, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/12/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/11/1944.

