Nova Funerária -

A Senhora: Maria Aparecida Tavares Fernandes

Faleceu dia 02/12/25 às 20:24 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Manoel Fernandes e deixa irmãos, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 03/12/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/01/1938.

O Senhor: Santo Rios Brondino

Faleceu dia 02/12/25 às 15:20 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida Nelza Brondino e os filhos: José e Elizabete, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/12/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/11/1944.

A Senhora: Maria Aparecida Lauriano

Faleceu dia 02/12/25 às 09:00 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 83 anos de idade.

Deixa os filhos: Donizete c/c Rosinei, Vilma c/c Sérgio, Carlos c/c Denise,Marta c/c Juvenil, Maria Tereza e Sueli, solteiras, Vera e Leonida (Im memorian) familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/12/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 05/08/1944.

O Senhor: Willian da Silva

Faleceu dia 01/12/25 às 18:30 horas em Américo Brasiliense com 35 anos de idade.

Era solteiro, deixa os pais: José Luciano da Silva e Erisma Maria Amorim e os irmãos: Wilson Gabriel da Silva, Franchele Amorim da Silva Xavier, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ribeirão Bonito.

O sepultamento deu-se no dia 02/12/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

Data de nascimento: 03/03/1990.

Leia Também