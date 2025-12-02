(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

02 Dez 2025
O Senhor: Sebastião Calherani

Faleceu dia 01/12/25 às 01:48 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Antonia Amâncio Calherani e a filha: Marina Aparecida c/c Edmar, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/12/25 às 13:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 08/12/1943.

 

O Senhor: João Carlos Vieira Rodrigues

Faleceu dia 30/11/25 às 16:30 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Egidia Aparecida Salles e deixa as filhas: Débora Cristina de Lima Rodrigues, Tamires Regina de Lima Rodrigues de Oliveira, Bruna Ap. de Lima Rodrigues, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/12/25 às 15:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/02/1955.

 

A Senhora: Kiyoko Muto Okino

Faleceu dia 30/11/25 às 10:24 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Francisco Okino e deixa os filhos: Sérgio Okino c/c Andrea, Hélio Okino, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/12/25 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/01/1953.

 

A Senhora: Maria Neusa de Campos de Chico

Faleceu dia 30/11/25 às 09:20 horas em Jaú com 79 anos de idade.

Era viúva do Sr. Nelson Villani e deixa o filho: Caio Gonçalo de Campos Villani c/c Luciana, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 01/12/25 às 12:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/10/1946.

