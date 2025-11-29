Nova Funerária -

O Senhor: Levi Jesuino Valentim

Faleceu dia 28/11/25 às 14:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 63 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Irene Dias Pereira Valentim e o filho: Leonardo c/c Raquel, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 10/07/1962.

A Senhora: Aparecida Leonor Butarelo Camara

Faleceu dia 28/11/25 às 15:00 horas em Matão com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Otávio Camara e deixa os filhos: Neusa, Jandira, Osvaldo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 13/10/1934.

A Senhora: Josefa Maria da Silva

Faleceu dia 28/11/25 às 06:00 horas em Matão com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Severino Viana da Silva e deixa os filhos: Maria José, Nelcy, Maria de Fátima, Odete, Rosa, Célia, Marta, Samuel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/11/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 17/03/1939.

