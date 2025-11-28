(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

28 Nov 2025 - 08h23Por Jessica Carvalho R.
A Senhora: Josefa Maria da Silva

 Faleceu dia 28/11/25 às 06:00 horas em Matão  com 86 anos de idade.

 Era viúva do Sr. Severino Viana da Silva e deixa os filhos: Maria José, Nelcy, Maria de Fátima, Odete, Rosa, Célia, Marta, Samuel, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/11/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 17/03/1939.

 

O Senhor: Luiz Pugliero

Faleceu dia 26/11/25 às 14:10 horas em Espírito Santo do Pinhal com 75 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Salete Liberato Pugliero e deixa os filhos: Marcos Rogério c/c Joselena, Marcelo Adriano, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 27/11/25 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 23/11/1950.

 
 
 
 
 
 

