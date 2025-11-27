(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

27 Nov 2025 - 08h19Por Jessica Carvalho R.
A Senhora: Sandra Pereira Costa de Oliveira

Faleceu dia 25/11/25 às 22:20 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Deixa as filhas: Ana Paula, Eduarda, solteiras, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/11/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/11/2025.

 

O Senhor: José Teodoro de Souza

Faleceu dia 25/11/25 às 11:00 horas em Matão com 80 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Catarina Lemes de Souza e deixa os filhos: Lúcia, Leonir, Liderci, Lurdes, Leila, Murilo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Lourenço do Turvo.

O sepultamento deu-se no dia 26/11/25 às 11:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

Data de nascimento: 02/12/1944.

 

A Senhora: Josephina Sozza Silva

Faleceu dia 23/11/25 às 10:40 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 95 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio de Jesus Silva e os filhos: Maria Inês c/c Antonio Fábio, Mauro Antonio c/c Maria Cristina, Sérgio Eduardo c/c Sirlne, Aprizio Neto c/c Érica, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/11/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 28/03/1930.

 

