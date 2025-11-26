Nova Funerária -

A Senhora: Sandra Pereira Costa de Oliveira

Faleceu dia 25/11/25 às 22:20 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Deixa as filhas: Ana Paula, Eduarda, solteiras, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 26/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/11/2025.

O Senhor: José Teodoro de Souza

Faleceu dia 25/11/25 às 11:00 horas em Matão com 80 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Catarina Lemes de Souza e deixa os filhos: Lúcia, Leonir, Liderci, Lurdes, Leila, Murilo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Lourenço do Turvo.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/11/25 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

Data de nascimento: 02/12/1944.

O Senhor: Orlando Ribeiro

Faleceu dia 24/11/25 às 17:20 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Era solteiro, filho de Joaquim Francisco Ribeiro Sobrinho e Ana Georgina da Costa e deixa os irmãos: José Onides Ribeiro, Aparecida de Fátima Ribeiro, Sérgio Ribeiro, Almiro Donisete Ribeiro, Ademir Pedro Ribeiro, Cláudio Fernando Ribeiro, André Luiz Ribeiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/11/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/03/1955.

A Senhora: Jandyra Navarro da Silva

Faleceu dia 24/11/25 às 17:00 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luis Quintino da Silva e deixa os filhos: Nair Quintino Marcondes, Elizabeth da silva Marcondes, Ana Paula da Silva Marrega, Nadir Quintino da Silva, Cleonice Quintino do Nascimento, Beatriz Quintino Santiago, Mauro Quintino da Silva, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 25/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja Nossa Senhora Aparecida para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 01/03/1940.

O Senhor: João Pezzan

Faleceu dia 24/11/25 às 09:20 horas em Analândia com 82 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Analândia

Data de nascimento: 08/03/1943.

