O Senhor: Orlando Ribeiro

Faleceu dia 24/11/25 às 17:20 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Era solteiro, filho de Joaquim Francisco Ribeiro Sobrinho e Ana Georgina da Costa e deixa os irmãos: José Onides Ribeiro, Aparecida de Fátima Ribeiro, Sérgio Ribeiro, Almiro Donisete Ribeiro, Ademir Pedro Ribeiro, Cláudio Fernando Ribeiro, André Luiz Ribeiro, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/11/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/03/1955.

A Senhora: Jandyra Navarro da Silva

Faleceu dia 24/11/25 às 17:00 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luis Quintino da Silva e deixa os filhos: Nair Quintino Marcondes, Elizabeth da silva Marcondes, Ana Paula da Silva Marrega, Nadir Quintino da Silva, Cleonice Quintino do Nascimento, Beatriz Quintino Santiago, Mauro Quintino da Silva, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja Nossa Senhora Aparecida para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 01/03/1940.

O Senhor: João Pezzan

Faleceu dia 24/11/25 às 09:20 horas em Analândia com 82 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Analândia

Data de nascimento: 08/03/1943.

O Senhor: José Roberto Aparecido Ribeiro Costa

Faleceu dia 24/11/25 às 01:25 horas em Araraquara com 58 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Linda Aparecida Balan da Costa e o filho: Maicon c/c Gabrieli, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 24/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 04/06/1967.

A Senhora: Aparecida Vivian Modollo

Faleceu dia 23/11/25 às 14:00 horas em Matão com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Angelo Modollo e deixa os filhos: José, Ivone, Neusa, Célia, Nivaldo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/08/1933.

O Senhor: Claudio Aparecido Calvo

Faleceu dia 23/11/25 às 06:15 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Era divorciado e deixa os filhos: Claudia Cilene Calvo Torres c/c Alexandre, Paulo Henrique Calvo c/c Milena, Robson Leonardo Calvo, Rodriane Cristine Calvo c/c Gustavo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 25/01/1955.

O Senhor: Cristiano Alves Macedo

Faleceu dia 22/11/25 às 11:55 horas em São Carlos com 51 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Liliane Joaquim e deixa a mãe: Maria Tereza Gonsalves Alves viúva de Carmelindo Alves Macedo, as irmãs: Maria Cristina c/c José Vanderlei, Aparecida Conceição

familiares e amigos.

O féretro seguiu no dia 23/11/2025, Direto para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

