O Senhor: José Roberto Aparecido Ribeiro Costa
Faleceu dia 24/11/25 às 01:25 horas em Araraquara com 58 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Linda Aparecida Balan da Costa e o filho: Maicon c/c Gabrieli, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dourado.
O sepultamento dar-se-á no dia 24/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 04/06/1967.
A Senhora: Aparecida Vivian Modollo
Faleceu dia 23/11/25 às 14:00 horas em Matão com 92 anos de idade.
Era viúva do Sr. Angelo Modollo e deixa os filhos: José, Ivone, Neusa, Célia, Nivaldo, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 24/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 15/08/1933.
O Senhor: Claudio Aparecido Calvo
Faleceu dia 23/11/25 às 06:15 horas em São Carlos com 70 anos de idade.
Era divorciado e deixa os filhos: Claudia Cilene Calvo Torres c/c Alexandre, Paulo Henrique Calvo c/c Milena, Robson Leonardo Calvo, Rodriane Cristine Calvo c/c Gustavo, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 23/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
Data de nascimento: 25/01/1955.
O Senhor: Cristiano Alves Macedo
Faleceu dia 22/11/25 às 11:55 horas em São Carlos com 51 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Liliane Joaquim e deixa a mãe: Maria Tereza Gonsalves Alves viúva de Carmelindo Alves Macedo, as irmâs: Maria Cristina c/c José Vanderlei, Aparecida Conceição
familiares e amigos.
O féretro seguiu Direto para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.
A Senhora: Ediná de Oliveira Monção
Faleceu dia 22/11/25 às 10:00 horas em Ribeirão Preto com 76 anos de idade.
Era viúva do Sr. Benedito Monção Filho e deixa o filho: Juliano, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Matão.
O sepultamento deu-se no dia 23/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 19/04/1949.
O Senhor: Gilberto da Silva
Faleceu dia 21/11/25 às 20:00 horas em Matão com 67 anos de idade.
Era viúvo e deixa o filho: Júlio, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 22/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 20/08/1958.
O Senhor: Benedito Lopes
Faleceu dia 21/11/25 às 14:00 horas em São Lourenço do Turvo com 66 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Rosa Maria de Souza Lopes e o filho: Carlos, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Taquaritinga.
O sepultamento deu-se no dia 22/11/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Taquaritinga.
Data de nascimento: 06/02/1959.
A Senhora: Maria Conceição Ferreira Pereira
Faleceu dia 21/11/25 às 12:47 horas em São Carlos com 82 anos de idade.
Era viúva do Sr. Salomão Pereira Leal e deixa familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 22/11/25 às 12:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Cemitério Memorial Jardim da Paz para o Cemitério
Memorial Jardim da Paz.
Data de nascimento: 08/12/1942.
O Senhor: Constante Cauduro
Faleceu dia 21/11/25 às 11:00 horas em São João da Boa vista com 88 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Laura da Silva Cauduro e os filhos: Carmen Silvia c/c Sidnei, Ana Maria c/c Ronaldo, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 22/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 22/09/1937.
A Senhora: Manoela Odette Pomponio de Oliveira
Faleceu dia 21/11/25 às 05:14 horas em São Carlos com 90 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Laudelino de Oliveira e os filhos: Paulo César de Oliveira, Marcos Aurélio de Oliveira, Maristela de Oliveira, Simone Luzia de Oliveira, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 21/11/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
Data de nascimento: 14/02/1935.
O Senhor: Silvio José Gonçalves Jardim
Faleceu dia 19/11/25 às 20:32 horas em Dourado com 60 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Alenilda Bispo Jardim e deixa os filhos: Tiago Rogério Gonçalves Jardim c/c Juliana, Tais Cristina Gonçalves Jardim c/c Luiz Paulo, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 20/11/25 às 17:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 14/03/1965.
A Senhora: Alzira da Costa Pereira
Faleceu dia 19/11/25 às 16:44 horas em São Carlos com 89 anos de idade.
Era viúva do Sr. Alfredo Costa Pereira e deixa os filhos: Alfredo da Costa Pereira Junior, Marcos da Costa Pereira, Márcia da Costa Pereira Gross, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 20/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 15/04/1936.