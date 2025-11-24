Nova Funerária -

O Senhor: José Roberto Aparecido Ribeiro Costa

Faleceu dia 24/11/25 às 01:25 horas em Araraquara com 58 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Linda Aparecida Balan da Costa e o filho: Maicon c/c Gabrieli, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 04/06/1967.

A Senhora: Aparecida Vivian Modollo

Faleceu dia 23/11/25 às 14:00 horas em Matão com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Angelo Modollo e deixa os filhos: José, Ivone, Neusa, Célia, Nivaldo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/08/1933.

O Senhor: Claudio Aparecido Calvo

Faleceu dia 23/11/25 às 06:15 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Era divorciado e deixa os filhos: Claudia Cilene Calvo Torres c/c Alexandre, Paulo Henrique Calvo c/c Milena, Robson Leonardo Calvo, Rodriane Cristine Calvo c/c Gustavo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 25/01/1955.

O Senhor: Cristiano Alves Macedo

Faleceu dia 22/11/25 às 11:55 horas em São Carlos com 51 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Liliane Joaquim e deixa a mãe: Maria Tereza Gonsalves Alves viúva de Carmelindo Alves Macedo, as irmâs: Maria Cristina c/c José Vanderlei, Aparecida Conceição

familiares e amigos.

O féretro seguiu Direto para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

A Senhora: Ediná de Oliveira Monção

Faleceu dia 22/11/25 às 10:00 horas em Ribeirão Preto com 76 anos de idade.

Era viúva do Sr. Benedito Monção Filho e deixa o filho: Juliano, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 23/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 19/04/1949.

O Senhor: Gilberto da Silva

Faleceu dia 21/11/25 às 20:00 horas em Matão com 67 anos de idade.

Era viúvo e deixa o filho: Júlio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 20/08/1958.

O Senhor: Benedito Lopes

Faleceu dia 21/11/25 às 14:00 horas em São Lourenço do Turvo com 66 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosa Maria de Souza Lopes e o filho: Carlos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Taquaritinga.

O sepultamento deu-se no dia 22/11/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Taquaritinga.

Data de nascimento: 06/02/1959.

A Senhora: Maria Conceição Ferreira Pereira

Faleceu dia 21/11/25 às 12:47 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. Salomão Pereira Leal e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/11/25 às 12:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Cemitério Memorial Jardim da Paz para o Cemitério

Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 08/12/1942.

O Senhor: Constante Cauduro

Faleceu dia 21/11/25 às 11:00 horas em São João da Boa vista com 88 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Laura da Silva Cauduro e os filhos: Carmen Silvia c/c Sidnei, Ana Maria c/c Ronaldo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 22/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 22/09/1937.

A Senhora: Manoela Odette Pomponio de Oliveira

Faleceu dia 21/11/25 às 05:14 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Laudelino de Oliveira e os filhos: Paulo César de Oliveira, Marcos Aurélio de Oliveira, Maristela de Oliveira, Simone Luzia de Oliveira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/11/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 14/02/1935.

O Senhor: Silvio José Gonçalves Jardim

Faleceu dia 19/11/25 às 20:32 horas em Dourado com 60 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Alenilda Bispo Jardim e deixa os filhos: Tiago Rogério Gonçalves Jardim c/c Juliana, Tais Cristina Gonçalves Jardim c/c Luiz Paulo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/11/25 às 17:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 14/03/1965.

A Senhora: Alzira da Costa Pereira

Faleceu dia 19/11/25 às 16:44 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Alfredo Costa Pereira e deixa os filhos: Alfredo da Costa Pereira Junior, Marcos da Costa Pereira, Márcia da Costa Pereira Gross, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/04/1936.

