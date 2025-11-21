Nova Funerária -

O Senhor: Silvio Jose Gonçalves Jardim

Faleceu dia 19/11/25 às 20:32 horas em Dourado com 60 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Alenilda Bispo Jardim e deixa os filhos: Tiago Rogerio Gonçalves Jardim c/c Juliana, Tais Cristina Gonçalves Jardim c/c Luiz Paulo, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 20/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 14/03/1965.

A Senhora: Alzira da Costa Pereira

Faleceu dia 19/11/25 às 16:44 horas em São Carlos com 89 anos de idade.Era viúva do Sr. Alfredo Costa Pereira e deixa os filhos: Alfredo da Costa Pereira Junior, Marcos da Costa Pereira, Márcia da Costa Pereira Gross, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 20/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/04/1936.

