Nova Funerária -

A Senhora: Vera Silvia Hahon

Faleceu dia 16/11/25 às 21:20 horas em São Carlos com 69 anos de idade.

Era solteira, filha de Jorge Haron e Rachel de Arruda Costa Haron e deixa familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 17/11/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/03/1956.

A Senhora: Andrea Cavaleiro Jorge

Faleceu dia 16/11/25 às 12:30 horas em São Carlos com 51 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 17/11/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/05/1974.

A Senhora: Isaura Muniz Albieri

Faleceu dia 15/11/25 às 22:25 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Dirceu Albieri e deixa os filhos: Neusa Ap. Albieri Petto, Luiz Antonio Albieri, Juracy Albieri, Sidney Albieri, Neliza Andreia Albieri de A. Pinto, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado do para Analândia.

O sepultamento deu-se no dia 16/11/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Analândia para o Cemitério Municipal de Analândia

Data de nascimento: 23/09/1934.

A Senhora: Amélia Dias Nishihara

Faleceu dia 15/11/25 às 13:15 horas em São Carlos com 96 anos de idade.

Era viúva do Sr. Narus Nishihara e deixa os filhos: Valdemar Nishihara, Celestina Nishihara, Valter Nishihara, Cleide Nishihara, Ileny Nishihara, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 16/11/25 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) Igreja de São Francisco de Assis (Jardim Pacaembu) para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 14/08/1929.

A Senhora: Luciana Estrozze de Oliveira Martins

Faleceu dia 15/11/25 às 10:30 horas em São Carlos com 50 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Marcelo Donizete de Oliveira Martins e deixa os filhos: Marcelo Aparecido de Oliveira Martins c/c Amanda, Bruna Carla de Oliveira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 16/11/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/06/1975.

A Senhora: Vanidi Maria da Silva

Faleceu dia 13/11/25 às 19:00 horas em Matão com 78 anos de idade.

Deixa os filhos: Rosineide, Rosangela, Fernanda, Eliana, Luiz, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 28/03/1947.

