A Senhora: Isaura Muniz Albieri

Faleceu dia 15/11/25 às 22:25 horas em São Carlos com 91 anos de idade.Era viúva do Sr. Dirceu Albieri e deixa os filhos: Neusa Ap. Albieri Petto, Luiz Antonio Albieri, Juracy Albieri, Sidney Albieri, Neliza Andreia Albieri de A. Pinto, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Analândia.O sepultamento dar-se-á no dia 16/11/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal de Analândia para o Cemitério Municipal de Analândia

Data de nascimento: 23/09/1934.

 

A Senhora: Amelia Dias Nishihara

Faleceu dia 15/11/25 às 13:15  horas em São Carlos com 96 anos de idade.Era viúva do Sr. Narus Nishihara e deixa os filhos: Valdemar Nishihara, Celestina Nishihara, Valter Nishihara, Cleide Nishihara, Ileny Nishihara, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 16/11/25 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) Igreja de São Francisco de Assis (Jardim Pacaembu) para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 14/08/1929.

 

A Senhora: Luciana Estrozze de Oliveira Martins

Faleceu dia 15/11/25 às 10:30 horas em São Carlos com 50 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Marcelo Donizete de Oliveira Martins e deixa os filhos: Marcelo Aparecido de Oliveira Martins c/c Amanda, Bruna Carla de Oliveira, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 16/11/25 às 11:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/06/1975.

