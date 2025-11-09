(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

09 Nov 2025 - 10h46Por Jessica Carvalho R
O Senhor: Walter Pereira

Faleceu dia 08/11/25 às 21:19 horas em São Carlos com 83 anos de idade.Era solteiro e deixa  familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/11/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/07/1942.

 

O Senhor: João Gimenes Suave

Faleceu dia 08/11/25 às 09:00 horas em Matão com 81 anos de idade.Deixa os filhos: Senivaldo, Valdemir, Ederson, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 08/11/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/05/1944.

 

A Senhora: Beatriz de Abreu Ladeira

Faleceu dia 07/11/25 às 19:00 horas em São Carlos com 101 anos de idade.Era solteira e deixa familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 08/11/25 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/08/1924.

