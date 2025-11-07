O Senhor: Luiz Antonio Pavesse
Faleceu dia 07/11/25 às 04:00 horas em Araraquara com 71 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Sueli Martins Pavesse e deixa os filhos: Cleide Cristina P. Donato c/c José Carlos, Silmara Aparecida Pavesse c/c Roberto Carlos, Sônia Regina Tonolus c/c Marcos Tonolus, Viviane Carolina Pereira c/c Pedro, Luiz Antonio Pavesse Junior, solteiro, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para Dourado.
O sepultamento dar-se-á no dia 07/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 31/03/1954.
A Senhora: Tereza Franco Garcia
Faleceu dia 06/11/25 às 12:40 horas em São Carlos com 88 anos de idade.
Era viúva do Sr. Arlindo Garcia e deixa os filhos: Antonio Aparecido Garcia c/c Maria, Amauri Garcia c/c Isabel, Sônia Aparecida Garcia Bávaro c/c Sérgio, Rosangela de Fátima Garcia Mota c/c Moacir, Neusa Maria Moreno Garcia, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 07/11/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 07/01/1937.
O Senhor: José Carlos Caldeironi
Faleceu dia 06/11/25 às 05:00 horas em Itápolis com 58 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Geovana Brandi de Almeida Calderoni e os filhos: Marlana e Eduardo, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para São Lourenço do Turvo.
O sepultamento deu-se no dia 06/11/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.
Data de nascimento: 01/08/1967.
O Senhor: José Ferreira da Silva
Faleceu dia 06/11/25 às 00:30 horas em Mirassol com 94 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Lindaura Rosa de Jesus Silva e deixa os filhos: Aparecida Cleusa Barbano c/c Adalberto, Vagner Ferreira da Silva c/c Henrique, Ana Maria da Silva c/c Damião, Jaqueline da Silva c/c Reinaldo, Josefina Sueli da Silva Porcatti c/c Aguinaldo, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para São Carlos.
O sepultamento deu-se no dia 06/10/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 30/12/1930.
CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.
A família da Senhora: Elisa de Mattos de Risso
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/11/2025 (Quinta-feira) às 19:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.