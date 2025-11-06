A Senhora: Tereza Franco Garcia

Faleceu dia 06/11/25 às 12:40 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Arlindo Garcia e deixa os filhos: Antonio Aparecido Garcia c/c Maria, Amauri Garcia c/c Isabel, Sônia Aparecida Garcia Bávaro c/c Sérgio, Rosangela de Fátima Garcia Mota c/c Moacir, Neusa Maria Moreno Garcia, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/11/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/01/1937.

O Senhor: José Carlos Caldeironi

Faleceu dia 06/11/25 às 05:00 horas em Itápolis com 58 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Geovana Brandi de Almeida Calderoni e os filhos: Marlana e Eduardo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Lourenço do Turvo.

O sepultamento deu-se no dia 06/11/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

Data de nascimento: 01/08/1967.

O Senhor: José Ferreira da Silva

Faleceu dia 06/11/25 às 00:30 horas em Mirassol com 94 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Lindaura Rosa de Jesus Silva e deixa os filhos: Aparecida Cleusa Barbano c/c Adalberto, Vagner Ferreira da Silva c/c Henrique, Ana Maria da Silva c/c Damião, Jaqueline da Silva c/c Reinaldo, Josefina Sueli da Silva Porcatti c/c Aguinaldo, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/12/1930.

O Senhor: Murilo Margutti Fonoff

Faleceu dia 05/11/25 às 11:00 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 58 anos de idade.

Era solteiro, filho de Acácio Fonoff e Maria Thereza Margutti Fonoff e deixa o irmão: Alexandre c/c Verónica, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/11/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 01/10/1967.

A Senhora: Elisa de Mattos de Risso

Faleceu dia 05/11/25 às 00:23 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. José de Risso e deixa os filhos: Fátima Aparecida, Sônia Maria, Elizabeth, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/09/1935.

