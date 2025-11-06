Nova Funerária -

O Senhor: José Ferreira da Silva

Faleceu dia 06/11/25 às 00:30 horas em Mirassol com 94 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Lindaura Rosa de Jesus Silva e deixa os filhos: Aparecida Cleusa Barbano c/c Adalberto, Vagner Ferreira da Silva c/c Henrique, Ana Maria da Silva c/c Damião, Jaqueline da Silva c/c Reinaldo, Josefina Sueli da Silva Porcatti c/c Aguinaldo, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/12/1930.

A Senhora: Elisa de Mattos de Risso

Faleceu dia 05/11/25 às 00:23 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. José de Risso e deixa os filhos: Fátima Aparecida, Sônia Maria, Elizabeth, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/09/1935.

A Senhora: Maria Silvana Zambelli

Faleceu dia 04/11/25 às 13:31 horas em Santa Cruz.das Palmeiras com 49 anos de idade.

Era solteira e deixa os filhos: Jenilse c/c Gustavo, José Wilson c/c Aline, Anderson, José Carlos, Ana Maria, Luiz Flávio, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/11/25 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 27/04/1976.

O Senhor: João Fernandes de Oliveira

Faleceu dia 04/11/25 às 06:40 horas em São Carlos com 59 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Marina Ferreira Alves de Oliveira, irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/09/1966.

A Senhora: Maria José Garcia Biancolino

Faleceu dia 04/11/25 às 05:45 horas em Rio Claro com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Biancolino e deixa as filhas: Ana Paula Biancolino Lambertucci c/c Paulo Roberto Lambertucci, Silmara Aparecida Biancolino Marino c/c Altair Alaor Marino, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 05/11/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 14/10/1938.

A Senhora: Marly Medeiros Ghisloti

Faleceu dia 03/11/25 às 18:01 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sérgio Ghisloti e deixa os filhos: Alexandre de Castro Ghisloti, Roseli Aparecida Ghisloti, João Aparecido Ghisloti, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Eudóxia.

O sepultamento deu-se no dia 04/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Data de nascimento: 10/05/1940.

O Senhor: Aparecido Alves Faria

Faleceu dia 03/11/25 às 11:00 horas em Matão com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ida Carolina Jóia Faria e os filhos: Cleonice, Claudinei, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 28/08/1952.

O Senhor: Claudemir Aparecido Simões

Faleceu dia 03/11/25 às 07:00 horas em Matão com 63 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Alex, Keli, Jaqueline, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/11/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/10/1963.

