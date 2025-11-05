(16) 99963-6036
O Senhor: João Fernandes de Oliveira

Faleceu dia 04/11/25 às 06:40 horas em São Carlos com 59 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Marina Ferreira Alves de Oliveira, irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/11/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/09/1966.

 

A Senhora: Maria José Garcia Biancolino

Faleceu dia 04/11/25 às 05:45 horas em Rio Claro com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Biancolino e deixa as filhas: Ana Paula Biancolino Lambertucci c/c Paulo Roberto Lambertucci, Silmara Aparecida Biancolino Marino c/c Altair Alaor Marino, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/11/25 às 10:45 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 14/10/1938.

 

A Senhora: Marly Medeiros Ghisloti

Faleceu dia 03/11/25 às 18:01 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sérgio Ghisloti e deixa os filhos: Alexandre de Castro Ghisloti, Roseli Aparecida Ghisloti, João Aparecido Ghisloti, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Eudóxia.

O sepultamento deu-se no dia 04/11/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Data de nascimento: 10/05/1940.

 

O Senhor: Carlos Ariovaldo Guimarães Junior

Faleceu dia 02/11/25 às 03:02 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Celina de Oliveira Guimarães e os filhos: Carlos Ariovaldo Guimarães Neto, Ana Rosa Guimarães, João Ricardo Guimarães, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/11/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 06/07/1951.

