O Senhor: João Fernandes de Oliveira
Faleceu dia 04/11/25 às 06:40 horas em São Carlos com 59 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Marina Ferreira Alves de Oliveira, irmãos, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 26/09/1966.
A Senhora: Maria José Garcia Biancolino
Faleceu dia 04/11/25 às 05:45 horas em Rio Claro com 87 anos de idade.
Era viúva do Sr. José Biancolino e deixa as filhas: Ana Paula Biancolino Lambertucci c/c Paulo Roberto Lambertucci, Silmara Aparecida Biancolino Marino c/c Altair Alaor Marino, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para São Carlos.
O Velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 05/11/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
Data de nascimento: 14/10/1938.
A Senhora: Marly Medeiros Ghisloti
Faleceu dia 03/11/25 às 18:01 horas em São Carlos com 85 anos de idade.
Era viúva do Sr. Sérgio Ghisloti e deixa os filhos: Alexandre de Castro Ghisloti, Roseli Aparecida Ghisloti, João Aparecido Ghisloti, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para Santa Eudóxia.
O Velório será realizado a partir das 15:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/11/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.
Data de nascimento: 10/05/1940.