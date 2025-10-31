Nova Funerária -

A Senhora: Aida Alice Adelino Paloschi

Faleceu dia 30/10/25 às 00:15 horas em São Paulo com 68 anos de idade.Era viúva do Sr. Adalberto Paloschi e deixa os filhos: Adalberto Paloschi Junior, André Paloschi, Alexandre Paloschi, familiares e amigos.Seu corpo foi trasladado para Dourado.O sepultamento deu-se no dia 30/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 04/07/1957.

O Senhor: Josias Paiva

Faleceu dia 28/10/25 às 07:06 horas em Matão com 50 anos de idade.Deixa viúvo a Sra. Cristiene Lopes Paiva e deixa os filhos: Lucas e Nayara, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 29/10/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/03/1975.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Maria Apparecida Cadei Sentanin

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 31/10/2025 (sexta-feira) às 18:30 horas na Igreja de São Sebastião.Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

