sexta, 31 de outubro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

31 Out 2025 - 15h09Por Erika
A Senhora: Aida Alice Adelino Paloschi

 Faleceu dia 30/10/25 às 00:15 horas em São Paulo  com 68 anos de idade.

 Era viúva do Sr. Adalberto Paloschi e deixa os filhos: Adalberto Paloschi Junior, André Paloschi, Alexandre Paloschi, familiares e amigos.

 Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 30/10/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 04/07/1957.

 

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

 

A família da Senhora: Maria Apparecida Cadei Sentanin

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 31/10/2025 (sexta-feira) às 18:30 horas na Igreja de São Sebastião.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

