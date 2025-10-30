Nova Funerária -

O Senhor: Aparecido Donizetti Ernesto

Faleceu dia 29/10/25 às 04:28 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa os filhos: Paola Aparecida Ernesto de Queiroz c/c Welton, Paulo Sérgio Aparecido Ernesto c/c Carolina, Pamela Cristina Ernesto c/c Davi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/10/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/02/1962.

O Senhor: Argeu Salles Schmidt

Faleceu dia 28/10/25 às 23:55 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Neide Casale Schmidt, irmãos, sobrinhos e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Cemitério Memorial Jardim da Paz para o Cemitério

Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 01/10/1931.

O Senhor: Antonio Lucas da Cunha Coelho

Faleceu dia 28/10/25 às 17:47 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 55 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Solange Vieira da Cunha e as filhas: Thais c/c Jeferson, Adrieli, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/10/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 16/06/1970.

O Senhor: Antenor Corelhiano

Faleceu dia 28/10/25 às 17:10 horas em Araraquara com 88 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Sônia Maria Colosso Corelhiano e deixa os filhos:

Cláudia Elizabete c/c Mauricio Fagundes, Edson Roberto, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 29/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/01/1937.

