O Senhor: Aparecido Donizetti Ernesto
Faleceu dia 29/10/25 às 04:28 horas em São Carlos com 63 anos de idade.
Deixa os filhos: Paola Aparecida Ernesto de Queiroz c/c Welton, Paulo Sérgio Aparecido Ernesto c/c Carolina, Pamela Cristina Ernesto c/c Davi, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 29/10/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 14/02/1962.
O Senhor: Argeu Salles Schmidt
Faleceu dia 28/10/25 às 23:55 horas em São Carlos com 94 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Maria Neide Casale Schmidt, irmãos, sobrinhos e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 29/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Cemitério Memorial Jardim da Paz para o Cemitério
Memorial Jardim da Paz.
Data de nascimento: 01/10/1931.
O Senhor: Antonio Lucas da Cunha Coelho
Faleceu dia 28/10/25 às 17:47 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 55 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Solange Vieira da Cunha e as filhas: Thais c/c Jeferson, Adrieli, solteira, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 29/10/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 16/06/1970.
O Senhor: Antenor Corelhiano
Faleceu dia 28/10/25 às 17:10 horas em Araraquara com 88 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Sônia Maria Colosso Corelhiano e deixa os filhos:
Cláudia Elizabete c/c Mauricio Fagundes, Edson Roberto, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para São Carlos.
O sepultamento deu-se no dia 29/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 07/01/1937.