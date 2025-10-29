O Senhor: Aparecido Donizetti Ernesto

Faleceu dia 29/10/25 às 04:28 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa os filhos: Paola Aparecida Ernesto de Queiroz c/c Welton, Paulo Sérgio Aparecido Ernesto c/c Carolina, Pamela Cristina Ernesto c/c Davi, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 29/10/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/02/1962.

O Senhor: Argeu Salles Schmidt

Faleceu dia 28/10/25 às 23:55 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Neide Casale Schmidt, irmãos, sobrinhos e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 29/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Cemitério Memorial Jardim da Paz para o Cemitério

Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 01/10/1931.

O Senhor: Antenor Corelhiano

Faleceu dia 28/10/25 às 17:10 horas em Araraquara com 88 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Sônia Maria Colosso Corelhiano e deixa os filhos:

Cláudia Elizabete c/c Mauricio Fagundes, Edson Roberto, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 29/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/01/1937.

A Senhora: Irenita Regina Gracie

Faleceu dia 26/10/25 às 10:47 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa os filhos: Marlene Alves, Mario Henrique Alves, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 27/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/05/1948.

O Senhor: Sebastião Virgilio Minote

Faleceu dia 25/10/25 às 19:30 horas em Matão com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Neusa Aparecida Minote e o filho: Adriano, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/10/25 às 10:30 horas, direto para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 30/09/1954.

A Senhora: Maria Cristina de Oliveira Dinato

Faleceu dia 25/10/25 às 10:55 horas em São Jose Rio Preto com 66 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Carlos Dinato e deixa os filhos: Daniela, Bruno, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 26/10/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Crematório de Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 06/11/1958.