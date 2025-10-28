Nova Funerária -

A Senhora: Irenita Regina Gracie

Faleceu dia 26/10/25 às 10:47 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa os filhos: Marlene Alves, Mario Henrique Alves, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 27/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/05/48.

A Senhora: Maria Cristina de Oliveira Dinato

Faleceu dia 25/10/25 às 10:55 horas em São José Rio Preto com 66 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Carlos Dinato e deixa os filhos: Daniela, Bruno, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 26/10/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Crematório de Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 06/11/1958.

A Senhora: Maria Apparecida Cadei Sentanin

Faleceu dia 25/10/25 às 14:40 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Ernesto Sentanin e deixa os filhos: Osvaldo Sentanin c/c Fátima, Diva Ap. Sentanin Rodrigues Bravo, Rubens Irineu Sentanin c/c Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/10/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/01/1935.

O Senhor: João Carlos da Silva

Faleceu dia 25/10/25 às 12:25 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Era solteiro e deixa os irmãos, familiares e amigos. O sepultamento deu-se no dia 26/10/25 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 10/01/1955.

A Senhora: Joana Larena Braga

Faleceu dia 25/10/25 às 11:30 horas em Matão com 75 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Larena Braga e deixa os filhos: Aparecida, Antonio, Ademir, Almir, Jurandir, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

A Senhora: Jandyra Nogueira Nery

Faleceu dia 25/10/25 às 07:00 horas em Matão com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. Duvilio Nery e deixa os filhos: Ivete, Ivone, Marilena, Sueli, Luiz, José Jurandir, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 28/01/1930.

A Senhora: Cícera Romana da Silva

Faleceu dia 25/10/25 às 06:00 horas em Araraquara com 65 anos de idade.

Era divorciada e deixa os filhos: Cleverson, Rodrigo, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 25/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 23/02/1960.

A Senhora: Maria Nishihara Calchi

Faleceu dia 24/10/25 às 19:25 horas em Américo Brasiliense com 77 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr.Antonio Aparecido Calchi e deixa a Mãe, Irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/10/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Francisco de Assis (Jardim Pacaembu) para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 28/06/1948.

A Senhora: Inês Colangelo Bolzan

Faleceu dia 24/10/25 às 18:30 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Moises Bolzan e os filhos: Silmara c/c Paulo, Alessandro c/c Regina, netos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/10/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 06/02/1943.

