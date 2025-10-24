(16) 99963-6036
sexta, 24 de outubro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa convite de missa

24 Out 2025 - 10h59Por Jessica CR
A família do Senhor: Jose de Oliveira

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 25/10/2025 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Ibaté - SP.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

 

A família da Senhora: Maria Aurelia Netto Guerreiro

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 25/10/2025 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja Paróquia Diocesano.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

