O Senhor: Jesus Garcia
Faleceu dia 13/10/25 às 12:50 horas em São Carlos com 68 anos de idade.
Deixa as filhas: Carolina Garcia e Patricia Garcia, familiares e amigos.
O velório será realizado no dia 14/10/25 à partir das 10:30 e o sepultamento dar-se-á às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 14/09/1957.
O Senhor: Sandro Donizete Rezende
Faleceu dia 13/10/25 às 09:08 horas em São Carlos com 54 anos de idade.
Deixa os pais: Antonio Batista Rezende e Margarida Munhoz Rezende, a irmã: Adriana Rezende, familiares e amigos.
O velório será realizado no dia 14/10/25 à partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 19/05/1971