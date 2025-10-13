(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

13 Out 2025
O Senhor: Jesus Garcia

Faleceu dia 13/10/25 às 12:50 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Deixa as filhas: Carolina Garcia e Patricia Garcia, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 14/10/25 à partir das 10:30 e o sepultamento dar-se-á às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/09/1957.

 

O Senhor: Sandro Donizete Rezende

Faleceu dia 13/10/25 às 09:08 horas em São Carlos com 54 anos de idade.

Deixa os pais: Antonio Batista Rezende e Margarida Munhoz Rezende, a irmã: Adriana Rezende, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 14/10/25 à partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á às 10:45 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/05/1971

