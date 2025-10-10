(16) 99963-6036
sexta, 10 de outubro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

10 Out 2025 - 08h11Por Jessica CR
A Senhora: Irene Salvo Volpin

Faleceu dia 08/10/25 às 22:10 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Hildebrando Volpin e deixa os filhos: Eva c/c Nivaldo José c/c Silmara, Ademir c/c Rosana, Antonio c/c Gislaine, Claureci, Maria, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/10/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/12/1937.

 

A Senhora: Santa Rosolen Bento

Faleceu dia 08/10/25 às 11:09 horas em Rio Claro com 81 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Cândido Bento e deixa os filhos: Sidmar, Elaine, Edvaldo, Ariovaldo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Itirapina.

O sepultamento deu-se no dia 09/10/25 às 10:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina.

Data de nascimento: 05/07/1944.

