A Senhora: Irene Salvo Volpin

Faleceu dia 08/10/25 às 22:10 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Hildebrando Volpin e deixa os filhos: Eva c/c Nivaldo José c/c Silmara, Ademir c/c Rosana, Antonio c/c Gislaine, Claureci, Maria, solteiros, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/10/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/12/1937.

A Senhora: Santa Rosolen Bento

Faleceu dia 08/10/25 às 11:09 horas em Rio Claro com 81 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Cândido Bento e deixa os filhos: Sidmar, Elaine, Edvaldo, Ariovaldo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Itirapina.

O sepultamento dar-se-á no dia 09/10/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina.

Data de nascimento: 05/07/1944.

A Senhora: Andréia da Rocha Santos

Faleceu dia 07/10/25 às 22:00 horas em Matão com 41 anos de idade.

Era solteira e deixa a filha: Caroline, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 06/05/1984.

O Senhor: Cícero Gomes Cavalcante

Faleceu dia 07/10/25 às 20:35 horas em Américo Brasiliense com 58 anos de idade.

Era solteiro, filho de Maria Gomes Cavalcante e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 08/10/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 11/09/1967.