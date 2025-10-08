A Senhora: Andréia da Rocha Santos

Faleceu dia 07/10/25 às 22:00 horas em Matão com 41 anos de idade.

Era solteira e deixa a filha: Caroline, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 08/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 06/05/1984.

O Senhor: Donizetti da Nóbrega

Faleceu dia 07/10/25 às 08:25 horas em São Carlos com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Vilma Freitas dos Santos Nóbrega e os filhos: Rafael Donizete Nóbrega, Guilherme Nóbrega, solteiros, familiares e amigos

O sepultamento deu-se no dia 07/10/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/04/1956.

A Senhora: Isaura Vigatto Reimer

Faleceu dia 07/10/25 às 00:05 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Lauriberto Antonio Reimer e deixa os filhos: Marcelo Reimer, Lauriberto Antonio Reimer Junior, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/04/1956.

O Senhor: João dos Santos Oliveira

Faleceu dia 06/10/25 às 07:00 horas em Matão com 79 anos de idade.

Era viúvo e deixa a filha: Isabel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 13/11/1945.