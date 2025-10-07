O Senhor: Donizetti da Nóbrega

Faleceu dia 07/10/25 às 08:25 horas em São Carlos com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Vilma Freitas dos Santos Nóbrega e os filhos: Rafael Donizete Nóbrega, Guilherme Nóbrega, solteiros, familiares e amigos

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/10/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/04/1956.

A Senhora: Isaura Vigatto Reimer

Faleceu dia 07/10/25 às 00:05 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Era viúva do sr. Lauriberto Antonio Reimer e deixa os filhos: Marcelo Reimer, Lauriberto Antonio Reimer Junior, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/04/1956.

O Senhor: João dos Santos Oliveira

Faleceu dia 06/10/25 às 07:00 horas em Matão com 79 anos de idade.

Era viúvo e deixa a filha: Isabel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 13/11/1945.

A Senhora: Ilda Laudissi

Faleceu dia 05/10/25 às 11:24 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Deixa os filhos: Luis Eduardo c/c Seila, Carlos Roberto c/c Fabiana,

Paulo c/c Sônia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/10/25 às 11:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/06/1943.

A Senhora: Maria José de Araújo

Faleceu dia 04/10/25 às 17:00 horas em Matão com 49 anos de idade.

Era solteira e deixa os filhos: Ana Carolina, Natália, Vitória, Bianca, Nelson, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/06/1976.

O Senhor: Waldomiro Calixto

Faleceu dia 03/10/25 às 23:20 horas em São João da Boa Vista com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Gay Maria Mendes e os enteados: Valdevino Luciano, Willian, Vinicius, Conceição, Talison, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 04/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.