Nova Funerária informa notas de falecimento

06 Out 2025
O Senhor: João dos Santos Oliveira

 Faleceu dia 06/10/25 às 07:00 horas em Matão com 79 anos de idade.

 Era viúvo e deixa a filha: Isabel, familiares e amigos.

 O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 13/11/1945.

 

A Senhora: Ilda Laudissi

Faleceu dia 05/10/25 às 11:24 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Deixa os filhos: Luis Eduardo c/c Seila, Carlos Roberto c/c Fabiana,

Paulo c/c Sônia, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/25 às 11;30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/06/1943.

 

O Senhor: Waldomiro Calixto

Faleceu dia 03/10/25 às 23:20 horas em São João da Boa Vista com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Gay Maria Mendes e os enteados: Valdevino Luciano, Willian, Vinicius, Conceição, Talison, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 04/10/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

