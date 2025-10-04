Nova Funerária -

A Senhora: Maria Aleixo de Lima

Faleceu dia 03/10/25 às 07:47 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Agnaldo de Souza Lima e os filhos: Reinaldo Alves de Lima c/c Sueli, José Lino de Lima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/07/1948.

A Senhora: Maria José de Jesus

Faleceu dia 03/10/25 às 02:10 horas em Ibaté com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Francisco T. Gaipo e deixa os filhos: Inês Aparecida de Jesus Corneta, José Antonio Ribeiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/10/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 04/06/1941.

A Senhora: Maria Zélia Penha Borges

Faleceu dia 02/10/25 às 09:25 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 61 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Rodrigues Borges e os filhos: Rogério c/c Tamires, Daiane c/c José Jurandir, Juliane c/c Gabriel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 11/12/1963.

Leia Também