Nova Funerária

A Senhora: Maria José de Jesus

Faleceu dia 03/10/25 às 02:10 horas em Ibaté com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Francisco T. Gaipo e deixa os filhos: Inês Aparecida de Jesus Corneta, José Antonio Ribeiro, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/10/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 04/06/1941.

A Senhora: Maria Zélia Penha Borges

Faleceu dia 02/10/25 às 09:25 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 61 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Rodrigues Borges e os filhos: Rogério c/c Tamires, Daiane c/c José Jurandir, Juliane c/c Gabriel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 11/12/1963.

O Senhor: Carlos Adalberto Migaletto

Faleceu dia 01/10/25 às 16:00 horas em São Carlos com 64 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Antonia Maria Izidoro Migaletto e os filhos: Helder c/c Fabiola, José c/c Valdirene, Cláudia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/10/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/04/1961.

A Senhora: Delphina Apparecida Bianchini Garcia

Faleceu dia 01/10/25 às 07:30 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Oscar Garcia e deixa irmãos, sobrinhos e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/10/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/01/1938.

