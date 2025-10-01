Nova Funerária -

A Senhora: Delphina Apparecida Bianchini Garcia

Faleceu dia 01/10/25 às 07:30 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Oscar Garcia e deixa irmãos, sobrinhos e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 01/10/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/01/1938.

A Senhora: Renata Maria Trevizaneli Pastori

Faleceu dia 30/09/25 às 23:00 horas em Matão com 55 anos de idade.

Deixa a filha: Ana Luiza, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 01/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 16/07/1970.

A Senhora: Alberta Rosadi Quinterno

Faleceu dia 30/09/25 às 20:00 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. Mário Quinterno e deixa os filhos: Sandra c/c Alicio, Cássia c/c Edilson, Moira c/c Valdir, Elizete c/c Rivaldo, Regina, viúva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 01/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/08/1930.

A Senhora: Agueda Ramos de Oliveira

Faleceu dia 30/09/25 às 17:00 horas em Ibaté com 88 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Kalcinete c/c Givanildo, Vanildo c/c Nenem, Sueli c/c Carlito, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 01/10/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 04/02/1937.

O Senhor: José Pereira da Silva

Faleceu dia 29/09/25 às 10:38 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa os filhos: Emerson Pereira da Silva, Ederson Pereira da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/09/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/11/1950.

