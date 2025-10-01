(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

01 Out 2025 - 10h28Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Delphina Apparecida Bianchini Garcia

Faleceu dia 01/10/25 às 07:30 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Oscar Garcia e deixa irmãos, sobrinhos e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 01/10/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/01/1938.

 

 

 

A Senhora: Renata Maria Trevizaneli Pastori

Faleceu dia 30/09/25 às 23:00 horas em Matão com 55 anos de idade.

Deixa a filha: Ana Luiza, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 01/10/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 16/07/1970.

 

A Senhora: Alberta Rosadi Quinterno

Faleceu dia 30/09/25 às 20:00 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. Mário Quinterno e deixa os filhos: Sandra c/c Alicio, Cássia c/c Edilson, Moira c/c Valdir, Elizete c/c Rivaldo, Regina, viúva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 01/10/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/08/1930.

 

A Senhora: Agueda Ramos de Oliveira

Faleceu dia 30/09/25 às 17:00 horas em Ibaté com 88 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Kalcinete c/c Givanildo, Vanildo c/c Nenem, Sueli c/c Carlito, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 01/10/25 às 15:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 04/02/1937.

 

O Senhor: José Pereira da Silva

Faleceu dia 29/09/25 às 10:38 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa os filhos: Emerson Pereira da Silva, Ederson Pereira da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/09/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/11/1950.

Leia Também

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário10h51 - 01 Out 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa convite de missa
Obituário10h29 - 01 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa convite de missa

Pesquisador de São Carlos morre durante escavação em caverna no Ceará
Obituário10h09 - 01 Out 2025

Pesquisador de São Carlos morre durante escavação em caverna no Ceará

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário08h35 - 01 Out 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h08 - 01 Out 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias