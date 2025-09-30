(16) 99963-6036
terça, 30 de setembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

30 Set 2025 - 11h18Por Jessica Carvalho R.
O Senhor: José Pereira da Silva

Faleceu dia 29/09/25 às 10:38 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa os filhos: Emerson Pereira da Silva, Ederson Pereira da Silva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 30/09/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/11/1950.

 

A Senhora: Clara Benedita de Campos

Faleceu dia 29/09/25 às 05:40 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião de Campos e deixa os filhos: Ricardo de Campos c/c Graziela, Maria de Fatima Campos Pinatti, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/09/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/12/1932.

 

A Senhora: Baldiuna Cazionato Corrêa (mais conhecida por Dona Bina)

Faleceu dia 28/09/25 às 14:00 horas em Matão com 90 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: José Pedro, Maria de Lourdes, Aparecido, Ailton, Cláudio, Cleide, Cloves, Cleuza, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/09/25 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 31/03/1935.

