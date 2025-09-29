Nova Funerária -

A Senhora: Baldiuna Cazionato Corrêa (mais conhecida por Dona Bina)

Faleceu dia 28/09/25 às 14:00 horas em Matão com 90 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: José Pedro, Maria de Lourdes, Aparecido, Ailton, Cláudio, Cleide, Cloves, Cleuza, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/09/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 31/03/1935.

O Senhor: Carlos Roberto Strano

Faleceu dia 27/09/25 às 18:35 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida de Fátima Strano, filhos, irmãos e familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 28/09/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/10/1962.

A Senhora: Conceição Janota Garbo

Faleceu dia 26/09/25 às 19:40 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. Romildo Aparecido Garbo e deixa a filha: Ieda Maria Garbo c/c Adalberto, Três netos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 27/09/25 às 15:30 horas, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/12/1942.

O Senhor: Stefany Diego Salles

Faleceu dia 26/09/25 às 07:30 horas em São Carlos com 35 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rebecca Borges, os pais: Eden Salles e Cláudia Patrícia Chiusi Salles, os irmãos: Vitor Corregliano Chiusi, Gabrieli Chiusi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 27/09/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/12/1989.

Leia Também