Nova Funerária -

A Senhora: Conceição Janota Garbo

Faleceu dia 26/09/25 às 19:40 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. Romildo Aparecido Garbo e deixa a filha: Ieda Maria Garbo c/c Adalberto, Três netos, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 27/09/25 às 15:30 horas, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/12/1942.

O Senhor: Stefany Diego Salles

Faleceu dia 26/09/25 às 07:30 horas em São Carlos com 35 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rebecca Borges, os pais: Eden Salles e Cláudia Patrícia Chiusi Salles, os irmãos: Vitor Corregliano Chiusi, Gabrieli Chiusi, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 27/09/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/12/1989.

A Senhora: Aparecida de Jesus Ravazollo Marques

Faleceu dia 25/09/25 às 07:08 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jair Marques e deixa os filhos: Geane Maria Marques, Gislaine Marques, Juliano Marques c/c Luciana, familiares e amigos

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 25/05/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 20/03/1946.

O Senhor: Braz Vieira Ribeiro Neto

Faleceu dia 25/09/25 às 02:30 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Lourdes A. Rizzo Ribeiro e deixa os filhos: Marli Vieira Ribeiro, Marcos Vieira Ribeiro, Mariana Vieira Ribeiro, Marcelo Vieira Ribeiro, Sebastião M. Botelho, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/03/1939.

Leia Também