sexta, 26 de setembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

26 Set 2025 - 10h45Por Jessica Carvalho R.
O Senhor: Stefany Diego Salles

Faleceu dia 26/09/25 às 07:30 horas em São Carlos com 35 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rebecca Borges, os pais: Eden Salles e Cláudia Patrícia Chiusi Salles, os irmãos: Vitor Corregliano Chiusi, Gabrieli Chiusi, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 27/09/25 às 11:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/12/1989.

 

A Senhora: Aparecida de Jesus Ravazollo Marques

Faleceu dia 25/09/25 às 07:08 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jair Marques e deixa os filhos: Geane Maria Marques, Gislaine Marques, Juliano Marques c/c Luciana, familiares e amigos

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 25/05/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 20/03/1946.

 

O Senhor: Braz Vieira Ribeiro Neto

Faleceu dia 25/09/25 às 02:30 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Lourdes A. Rizzo Ribeiro e deixa os filhos: Marli Vieira Ribeiro, Marcos Vieira Ribeiro, Mariana Vieira Ribeiro, Marcelo Vieira Ribeiro, Sebastião M. Botelho, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/03/1939.

 

A Senhora: Antonia Torres Zancheta

Faleceu dia 24/09/25 em Luis Antonio com 78 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luiz Zancheta e deixa os filhos: Edilson c/c Julieta, Demilson c/c Simone, Darcio c/c Sirlea, Rosemaire. viúva, Ricardo, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Luis Antonio.

Data de nascimento: 17/05/1947.

 

A Senhora: Nilva de Aguiar Valença

Faleceu dia 24/09/25 às 16:00 horas em Matão com 87 anos de idade.

Deixa as filhas: Lucilene, Elenita, Célia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/25 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 25/01/1938.

 

A senhora: Julia Vieira Cristiano

Faleceu dia 24/09/25 às 13:26 horas em Dourado com 78 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Valdomiro Cristiano e deixa os filhos: Abel Vieira Rodrigues c/c Lucia, Daniel Rodrigues c/c Ana Paula, Elias Rodrigues c/c Marta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado

Data de nascimento: 03/06/1947.

