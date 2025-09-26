O Senhor: Stefany Diego Salles
Faleceu dia 26/09/25 às 07:30 horas em São Carlos com 35 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Rebecca Borges, os pais: Eden Salles e Cláudia Patrícia Chiusi Salles, os irmãos: Vitor Corregliano Chiusi, Gabrieli Chiusi, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 27/09/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 18/12/1989.
A Senhora: Aparecida de Jesus Ravazollo Marques
Faleceu dia 25/09/25 às 07:08 horas em São Carlos com 79 anos de idade.
Era viúva do Sr. Jair Marques e deixa os filhos: Geane Maria Marques, Gislaine Marques, Juliano Marques c/c Luciana, familiares e amigos
Seu corpo foi transladado para Ibaté.
O sepultamento deu-se no dia 25/05/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 20/03/1946.
O Senhor: Braz Vieira Ribeiro Neto
Faleceu dia 25/09/25 às 02:30 horas em São Carlos com 86 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Lourdes A. Rizzo Ribeiro e deixa os filhos: Marli Vieira Ribeiro, Marcos Vieira Ribeiro, Mariana Vieira Ribeiro, Marcelo Vieira Ribeiro, Sebastião M. Botelho, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 25/09/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 20/03/1939.
A Senhora: Antonia Torres Zancheta
Faleceu dia 24/09/25 em Luis Antonio com 78 anos de idade.
Era viúva do Sr. Luiz Zancheta e deixa os filhos: Edilson c/c Julieta, Demilson c/c Simone, Darcio c/c Sirlea, Rosemaire. viúva, Ricardo, solteiro, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 25/09/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Luis Antonio.
Data de nascimento: 17/05/1947.
A Senhora: Nilva de Aguiar Valença
Faleceu dia 24/09/25 às 16:00 horas em Matão com 87 anos de idade.
Deixa as filhas: Lucilene, Elenita, Célia, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 25/09/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 25/01/1938.
A senhora: Julia Vieira Cristiano
Faleceu dia 24/09/25 às 13:26 horas em Dourado com 78 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Valdomiro Cristiano e deixa os filhos: Abel Vieira Rodrigues c/c Lucia, Daniel Rodrigues c/c Ana Paula, Elias Rodrigues c/c Marta, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 25/09/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado
Data de nascimento: 03/06/1947.