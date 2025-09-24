(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

24 Set 2025 - 10h11Por Jessica Carvalho R.
O Senhor: Benedito Panseri  (Pai do Fábio Panseri)

Faleceu dia 24/09/25 às 04:50 horas em Dourado com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Benedita da Silva Pederro Panseri e os filhos: Julio César Panseri c/c Cleide Panseri, Sérgio Henrique Panseri c/c Juliana Panseri, Celso Henrique Panseri c/c Sara Panseri, Fábio Panseri c/c Sintia Panseri, Ana Paula Panseri c/c Wagner F. da Silva, Paulo Henrique Panseri, solteiro, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 24/09/25 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 30/03/1946.

 

A Senhora: Regina Vieira

Faleceu dia 23/09/25 às 05:00 horas em Matão com 82 anos de idade.

Deixa a filha: Rita de Cássia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/09/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 18/03/1943.

Últimas Notícias