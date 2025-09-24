O Senhor: Benedito Panseri (Pai do Fábio Panseri)
Faleceu dia 24/09/25 às 04:50 horas em Dourado com 79 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Benedita da Silva Pederro Panseri e os filhos: Julio César Panseri c/c Cleide Panseri, Sérgio Henrique Panseri c/c Juliana Panseri, Celso Henrique Panseri c/c Sara Panseri, Fábio Panseri c/c Sintia Panseri, Ana Paula Panseri c/c Wagner F. da Silva, Paulo Henrique Panseri, solteiro, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 24/09/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 30/03/1946.
A Senhora: Regina Vieira
Faleceu dia 23/09/25 às 05:00 horas em Matão com 82 anos de idade.
Deixa a filha: Rita de Cássia, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 23/09/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 18/03/1943.