terça, 23 de setembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa nota de falecimento

23 Set 2025 - 14h46Por Jessica Carvalho R.
A Senhora: Regina Vieira

Faleceu dia 23/09/25 às 05:00 horas em Matão com 82 anos de idade.

Deixa a filha: Rita de Cássia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/09/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 18/03/1943.

 

O Senhor: Áureo João Speranza

Faleceu dia 20/09/25 às 10:30 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Alice Procópio Speranza e os filhos: Maria Julia Speranza c/c Álvaro, Áureo Alexandre Speranza c/c Vânia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/09/25 às 11:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/03/1937.

 

A Senhora: Anésia Sérgio Sávio

Faleceu dia 20/09/25 às 06:00 horas em Matão com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Carmelino Sávio e deixa os filhos: Maria Aparecida, Cleusa, Leda, José, Berenice, João, Anésia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/09/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/11/1932.

