A Senhora: Maria José Landim Sarracini

Faleceu dia 14/09/25 às 08:15 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Fernando Sarracini e os filhos: Fernanda Cristina Sarracini c/c Antonio, Fernando Sarracini Junior c/c Karen, Fabiana Sarracini Rodrigues c/c Renan, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/09/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/12/1951.

A Senhora: Ivaldina Aparecida Martinelli Macedo

Faleceu dia 13/09/25 às 11:00 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jorge de Freitas Macedo e deixa os filhos: José Augusto Macedo, Jorge Luis Macedo, Maria José Macedo, Helena Maria Macedo Grossi, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 08:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 14/09/25 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Brotas.

Data de nascimento: 17/07/1931.

O jovem: Filipe Arioli

Faleceu dia 12/09/25 às 23:45 horas em São Carlos com 24 anos de idade.

Era solteiro, deixa os pais: Edmilson de Jesus Arioli e Carmen Lúcia da Silva Arioli, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/09/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/02/2001.

O Senhor: Ernesto Yega

Faleceu dia 11/09/25 às 16:00 horas em Matão com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida de Lourdes dos Santos Yega e os filhos: Fabiano, Rodrigo, Benedito, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/09/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/08/1964.

