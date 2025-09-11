Nova Funerária -

O Senhor: Dorival Aparecido Scarpeta

Faleceu dia 10/09/25 às 13:50 horas em São Carlos com 53 anos de idade.

Era solteiro, filho de Lázaro Aparecido Scarpeta e deixa a mãe: Nilce Aparecida Angelotti Scarpeta, irmãos: Dirceu, Dorival Divonete, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 11/09/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 30/04/1972.

O Senhor: Eufrosino Tomé

Faleceu dia 10/09/25 às 01:07 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 70 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Donizete da Silva Tomé e deixa os filhos: Lucas Tomé c/c Fernanda, Eduardo Tomé, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/09/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 10/01/1955.

O Senhor: Alcides Vanseli

Faleceu dia 09/09/25 às 20:00 horas em Dourado com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Antonia Saturnina Chaves Vanseli e as filhas: Beatriz Aparecida Vanseli Pinto c/c Luiz, Simone Aparecida Vanseli de Oliveira c/c Dione, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/09/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 09/01/1948.

O Senhor: Dagoberto Campanini

Faleceu dia 09/09/25 às 17:40 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Marli Rosa Campanini e os filhos: Diego Campanini, Bruna Carolina Campanini, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 10/09/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 09/01/1948.

O Senhor: Antonio de Jesus

Faleceu dia 09/09/25 às 17:11 horas em Espírito Santo do Pinhal com 82 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Leonor Rodrigues de Jesus e os filhos: José Carlos de Jesus c/c Ivana, Maria Aparecida de Jesus Correa c/c João Carlos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 10/09/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 21/10/1942.

