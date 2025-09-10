(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

10 Set 2025
O Senhor: Alcides Vanseli

Faleceu dia 09/09/25 às 20:00 horas em Dourado com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Antonia Saturnina Chaves Vanseli e as filhas: Beatriz Aparecida Vanseli Pinto c/c Luiz, Simone Aparecida Vanseli de Oliveira c/c Dione, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 10/09/25 às 10:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 09/01/1948.

 

O Senhor: Dagoberto Campanini

Faleceu dia 09/09/25 às 17:40 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Marli Rosa Campanini e os filhos: Diego Campanini, Bruna Carolina Campanini, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 10/09/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 09/01/1948.

 

A Senhora:  Iolanda Albertina Teodoro

Faleceu dia 09/09/25 em São Carlos com 68 anos de idade.

Era solteira, filha de Eduardo Teodoro e Albertina Brondino Teodoro e deixa os irmãos: Josefa Zenilde Theodoro Napolitano viúva de Miguel Alexandre, Marita Zenilma Theodoro, solteira, Valdecir Theodoro c/c Lizete, Jesus Theodoro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/09/25 às 17:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/06/1957.

