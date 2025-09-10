O Senhor: Alcides Vanseli
Faleceu dia 09/09/25 às 20:00 horas em Dourado com 77 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Antonia Saturnina Chaves Vanseli e as filhas: Beatriz Aparecida Vanseli Pinto c/c Luiz, Simone Aparecida Vanseli de Oliveira c/c Dione, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 10/09/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 09/01/1948.
O Senhor: Dagoberto Campanini
Faleceu dia 09/09/25 às 17:40 horas em São Carlos com 61 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Marli Rosa Campanini e os filhos: Diego Campanini, Bruna Carolina Campanini, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Ibaté.
O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 10/09/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 09/01/1948.
A Senhora: Iolanda Albertina Teodoro
Faleceu dia 09/09/25 em São Carlos com 68 anos de idade.
Era solteira, filha de Eduardo Teodoro e Albertina Brondino Teodoro e deixa os irmãos: Josefa Zenilde Theodoro Napolitano viúva de Miguel Alexandre, Marita Zenilma Theodoro, solteira, Valdecir Theodoro c/c Lizete, Jesus Theodoro, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 10/09/25 às 17:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 28/06/1957.