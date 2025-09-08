Nova Funerária -

O Senhor: Antonio Donizeti Postigo

Faleceu dia 06/09/25 às 03:27 horas em Ribeirão Preto com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Isabel Cristina Pereira Postigo e os filhos: Matheus Pereira Postigo c/c Aline, Camila Pereira Postigo dos Santos c/c Alexandre, Julia Pereira Postigo c/c Marcelo Henrique, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 07/09/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/08/1956.

A Senhora: Iracema Corrêa Pinto

Faleceu dia 05/09/25 às 16:30 horas em Matão com 72 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Paulo Pereira Pinto e os filhos: Elton, Laércio, Marta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/09/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 18/06/1953.

O Senhor: Francisco Guzzi

Faleceu dia 05/09/25 às 02:55 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Therezinha Araújo Guzzi e deixa os filhos: Francisco Carlos Guzzi c/c Solange, Paulo Sérgio Guzzi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/09/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/01/1935.

Leia Também