A Senhora: Iracema Corrêa Pinto

Faleceu dia 05/09/25 às 16:30 horas em Matão com 72 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Paulo Pereira Pinto e os filhos: Elton, Laércio, Marta, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/09/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 18/06/1953.

O Senhor: Francisco Guzzi

Faleceu dia 05/09/25 às 02:55 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Therezinha Araújo Guzzi e deixa os filhos: Francisco Carlos Guzzi c/c Solange, Paulo Sérgio Guzzi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/09/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/01/1935.

A Senhora: Isaura Alves Orlando

Faleceu dia 04/09/25 às 07:15 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Leonidio Orlando e deixa as filhas: Carmen Lúcia Orlando Ferrezini c/c Dorival Ferrezini, Neusa Orlando Rodrigues viúva de Osvaldo Carlos Rodrigues, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/09/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/05/1928.

