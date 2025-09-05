Nova Funerária -

O Senhor: Francisco Guzzi

Faleceu dia 05/09/25 às 02:55 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Therezinha Araújo Guzzi e deixa os filhos: Francisco Carlos Guzzi c/c Solange, Paulo Sérgio Guzzi, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12;30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 05/09/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/01/1935.

A Senhora: Isaura Alves Orlando

Faleceu dia 04/09/25 às 07:15 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Leonidio Orlando e deixa as filhas: Carmen Lúcia Orlando Ferrezini c/c Dorival Ferrezini, Neusa Orlando Rodrigues viúva de Osvaldo Carlos Rodrigues, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/09/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/05/1928.

A Senhora: Conceição Garbuio Zambon

Faleceu dia 03/09/25 às 19:40 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Leonil Zambon e deixa os filhos: Edna c/c Claudemir, Edvaldo c/c Bernadete, Eliana c/c Antonio, Eder c/c Elenir, Elizabete, viúva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/09/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/02/1933.

