Nova Funerária -

A Senhora: Conceição Garbuio Zambon

Faleceu dia 03/09/25 às 19:40 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Leonil Zambon e deixa os filhos: Edna c/c Claudemir, Edvaldo c/c Bernadete, Eliana c/c Antonio, Eder c/c Elenir, Elizabete, viúva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/09/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/02/1933.

A Senhora: Hilda Sebastiana Espirigoni Belchior

Faleceu dia 03/09/25 em Ribeirão Preto com 76 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Benedito Salvador Belchior e os filhos: Julio César Belchior c/c Alexandra, Juliana Aparecida Belchior Queiroz c/c José, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Luis Antonio.

O sepultamento deu-se no dia 03/09/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Luiz Antonio.

Data de nascimento: 11/11/1948.

A Senhora: Iraci Trendim Morandim

Faleceu dia 02/09/25 às 10:52 horas em Araraquara com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. sr. Laurindo Morandim e deixa os filhos: Roberto Morandim c/c Geralda, Domingos Aparecido Morandim c/c Isabel, José Carlos Morandim c/c Iranildes, Antonio Carlos Morandim, Vanessa Maria Morandim, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Lúcia.

O sepultamento deu-se no dia 03/09/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Lúcia.

Data de nascimento: 20/09/1938.

