A Senhora: Hilda Sebastiana Espirigoni Belchior
Faleceu dia 03/09/25 em Ribeirão Preto com 76 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Benedito Salvador Belchior e os filhos: Julio César Belchior c/c Alexandra, Juliana Aparecida Belchior Queiroz c/c José, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Luis Antonio.
O sepultamento dar-se-á no dia 03/09/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Luiz Antonio.
Data de nascimento: 11/11/1948.
A Senhora: Iraci Trendim Morandim
Faleceu dia 02/09/25 às 10:52 horas em Araraquara com 86 anos de idade.
Era viúva do Sr. sr. Laurindo Morandim e deixa os filhos: Roberto Morandim c/c Geralda, Domingos Aparecido Morandim c/c Isabel, José Carlos Morandim c/c Iranildes, Antonio Carlos Morandim, Vanessa Maria Morandim, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Lúcia.
O sepultamento dar-se-á no dia 03/09/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Lúcia.
Data de nascimento: 20/09/1938.
O Senhor: Jair Figueiredo
Faleceu dia 02/09/25 às 03:20 horas em São José do Rio Preto com 76 anos de idade.
Deixa os filhos: Jair Fernando de Carli Figueiredo c/c Natália, Renata de Carli Figueiredo c/c Bruno, Anderson Figueiredo c/c Cacilda, Jair Figueiredo Junior c/c Mônica, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para São Carlos.
O sepultamento deu-se no dia 02/09/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 05/04/1949.
A Senhora: Iracy Martinez
Faleceu dia 02/09/25 às 02:24 horas em São Carlos com 103 anos de idade.
Era solteira, filha de José Martinez e Maria Sabella e deixa o irmão: Erasmo Luis Martinez, sobrinhos, netos e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 02/09/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 24/07/1922.
O Senhor: Antonio Donizete Alves
Faleceu dia 01/09/25 às 11:24 horas em São Carlos com 62 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Helena Kazuko Alves, os irmãos: Laerte Alves c/c Adriana, Salvador Alves c/c Inês, José Alves, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 02/09/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de São Carlos para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.
Data de nascimento: 24/06/1963.