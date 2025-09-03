(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

03 Set 2025 - 14h31Por Jéssica C.R.
A Senhora: Hilda Sebastiana Espirigoni Belchior

Faleceu dia 03/09/25 em Ribeirão Preto com 76 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Benedito Salvador Belchior e os filhos: Julio César Belchior c/c Alexandra, Juliana Aparecida Belchior Queiroz c/c José, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Luis Antonio.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/09/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Luiz Antonio.

Data de nascimento: 11/11/1948.

 

A Senhora: Iraci Trendim Morandim

Faleceu dia 02/09/25 às 10:52 horas em Araraquara com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. sr. Laurindo Morandim e deixa os filhos: Roberto Morandim c/c Geralda, Domingos Aparecido Morandim c/c Isabel, José Carlos Morandim c/c Iranildes, Antonio Carlos Morandim, Vanessa Maria Morandim, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Lúcia.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/09/25 às 13:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Lúcia.

Data de nascimento: 20/09/1938.

 

O Senhor: Jair Figueiredo

Faleceu dia 02/09/25 às 03:20 horas em São José do Rio Preto com 76 anos de idade.

Deixa os filhos: Jair Fernando de Carli Figueiredo c/c Natália, Renata de Carli Figueiredo c/c Bruno, Anderson Figueiredo c/c Cacilda, Jair Figueiredo Junior c/c Mônica, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 02/09/25 às 16:45 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/04/1949.

 

A Senhora: Iracy Martinez

Faleceu dia 02/09/25 às 02:24 horas em São Carlos com 103 anos de idade.

Era solteira, filha de José Martinez e Maria Sabella e deixa o irmão: Erasmo Luis Martinez, sobrinhos, netos e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/09/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/07/1922.

 

O Senhor: Antonio Donizete Alves

Faleceu dia 01/09/25 às 11:24 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Helena Kazuko Alves, os irmãos: Laerte Alves c/c Adriana, Salvador Alves c/c Inês, José Alves, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/09/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal de São Carlos para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Data de nascimento: 24/06/1963.

