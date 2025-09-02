Nova Funerária -

A Senhora: Iracy Martinez

Faleceu dia 02/09/25 às 02:24 horas em São Carlos com 103 anos de idade.

Era solteira, filha de José Martinez e Maria Sabella e deixa o irmão: Erasmo Luis Martinez, sobrinhos, netos e amigos.

O velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 02/09/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/07/1922.

O Senhor: Antonio Donizete Alves

Faleceu dia 01/09/25 às 11:24 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Helena Kazuko Alves, os irmãos: Laerte Alves c/c Adriana, Salvador Alves c/c Inês, José Alves, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 02/09/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de São Carlos para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Data de nascimento: 24/06/1963.

O Senhor: Paulino de Castro

Faleceu dia 31/08/25 às 18:00 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Malvina Romanenghi de Castro e deixa os filhos: Antonio Valdir de Castro, Paulino de Castro Filho, Cândida Aparecida de Castro, Maria Rosa de Castro Bessi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/09/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/12/1934.

O Senhor: Wanderlei Franco de Oliveira

Faleceu dia 30/08/25 às 05:58 horas em São Carlos com 66 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Pamela, Liliane, Dariu, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 06/12/1958.

