A Senhora: Iracy Martinez
Faleceu dia 02/09/25 às 02:24 horas em São Carlos com 103 anos de idade.
Era solteira, filha de José Martinez e Maria Sabella e deixa o irmão: Erasmo Luis Martinez, sobrinhos, netos e amigos.
O velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 02/09/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 24/07/1922.
O Senhor: Antonio Donizete Alves
Faleceu dia 01/09/25 às 11:24 horas em São Carlos com 62 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Helena Kazuko Alves, os irmãos: Laerte Alves c/c Adriana, Salvador Alves c/c Inês, José Alves, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 02/09/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de São Carlos para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.
Data de nascimento: 24/06/1963.
O Senhor: Paulino de Castro
Faleceu dia 31/08/25 às 18:00 horas em São Carlos com 90 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Malvina Romanenghi de Castro e deixa os filhos: Antonio Valdir de Castro, Paulino de Castro Filho, Cândida Aparecida de Castro, Maria Rosa de Castro Bessi, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 01/09/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 01/12/1934.
O Senhor: Wanderlei Franco de Oliveira
Faleceu dia 30/08/25 às 05:58 horas em São Carlos com 66 anos de idade.
Era viúvo e deixa os filhos: Pamela, Liliane, Dariu, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 30/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
Data de nascimento: 06/12/1958.