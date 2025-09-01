O Senhor: Paulino de Castro
Faleceu dia 31/08/25 às 18:00 horas em São Carlos com 90 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Malvina Romanenghi de Castro e deixa os filhos: Antonio Valdir de Castro, Paulino de Castro Filho, Cândida Aparecida de Castro, Maria Rosa de Castro Bessi, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 01/09/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 01/12/1934.
O Senhor: Wanderlei Franco de Oliveira
Faleceu dia 30/08/25 às 05:58 horas em São Carlos com 66 anos de idade.
Era viúvo e deixa os filhos: Pamela, Liliane, Dariu, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 30/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
Data de nascimento: 06/12/1958.
A Senhora: Patrícia Helena Victor Fermino
Faleceu dia 30/08/25 às 01:30 horas em Matão com 54 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Sidnei Aparecido Fermino e os filhos: Camila, Monique, Diego, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Bebedouro.
O sepultamento deu-se no dia 30/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Bebedouro.
Data de nascimento:
A Senhora: Cristina Izabel Benavente
Faleceu dia 29/08/25 às 10:30 horas em Matão com 61 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Carlos Roberto Teixeira, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 29/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 21/07/1964.